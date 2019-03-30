В Азербайджане представлен документальный фильм "На страже государственной независимости...", посвященный 100-летию создания органов безопасности страны, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фильм рассказывает о большом пути развития органов безопасности Азербайджана за 100 лет и исключительной роли общенационального лидера Гейдара Алиева в превращении независимого государства в гаранта национальной безопасности.

28 марта 1919 года в составе Генерального штаба военного министерства Азербайджанской Демократической Республики был создан первый орган спецслужбы - подразделение разведки и контрразведки.

Согласно распоряжению общенационального лидера Гейдара Алиева "Об учреждении профессионального праздника сотрудников органов национальной безопасности Азербайджана" от 23 марта 1997 года, 28 марта было объявлено днем профессионального праздника сотрудников органов безопасности Азербайджана.

Представляем документальный фильм о 100-летии создания органов безопасности Азербайджана: