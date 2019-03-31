ВС Армении устроили очередную провокацию на линии фронта
Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
С позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер Иджеванского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли, Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы и на безымянных высотах на территории Газахского района.
Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Джевахирли, Абдинли, Гарагашлы, Юсифджанлы Агдамского района, Горган Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.
Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
31 марта - День геноцида азербайджанцев
Пашинян признался в крушении надежд на Трампа - за что обижен Ереван?
Армении не удалось перевести встречу в Вене на второстепенные вопросы - МНЕНИЕ
МИД Азербайджана жестко ответил армянскому министру обороны
İsmayıllıda yanğın olub
-
30 Мар. 15:43 12 329
-
30 Мар. 11:40 11 209
-
30 Мар. 17:05 8 423
-
30 Мар. 14:12 5 230
-
30 Мар. 10:56 4 042