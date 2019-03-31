В азербайджанской армии проедены ряд мероприятий в связи со 101 годовщиной геноцида азербайджанцев 1918 года. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на минобороны.

В Отдельной Общевойсковой Армии, объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военных учебных заведениях совместно с органами местной исполнительной власти и общественными структурами были организованы мероприятия поминовения.

В воинских частях с личным составом проведены занятия по общественно-политической подготовке, "круглые столы", конференции, сборы и другие специальные занятия, организованы выставки книг, фото и картинок, а также продемонстрированы документальные и художественные фильмы, посвященные геноциду.