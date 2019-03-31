Европейский союз (ЕС) считает встречу Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 29 марта в Вене обнадеживающей.

Об этом, как передает Trend, говорится в заявлении пресс-службы ЕС касательно встречи лидеров стран.

"Приверженность лидеров укреплению режима прекращения огня, а также созданию обстановки, благоприятствующей миру, в том числе их заявленная готовность предпринять дальнейшие шаги в направлении переговоров, ориентированных на результат, обнадеживает", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что ЕС с нетерпением ожидает осуществления Венского соглашения о разработке мер в гуманитарной области, а также соглашения о мерах по подготовке населения к миру, достигнутого главами МИД в Париже 16 января 2019 года, и готово поддержать эти усилия.

"Европейский союз вновь заявляет о своей полной поддержке посреднических усилий и предложений сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе через специального представителя ЕС по Южному Кавказу", - отмечает ведомство.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые встретились 29 марта в Вене под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от России, Стефан Висконти от Франции, Эндрю Шофер от США).

Во встрече также приняли участие министры иностранных дел Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян, а также Анджей Каспршик - личный представитель действующего председателя ОБСЕ.

Как отмечается в заявлении в связи со встречей, оба лидера подчеркнули важность создания обстановки, способствующей миру, и принятия дальнейших конкретных и ощутимых шагов в процессе переговоров для поиска мирного решения конфликта.

"Вспоминая свой разговор в Душанбе, лидеры вновь подтвердили необходимость укрепления режима прекращения огня и совершенствования механизма прямого общения. Они также договорились разработать ряд мер в гуманитарной сфере", - говорилось в заявлении.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.