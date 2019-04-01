Поручение Президента Ильхама Алиева оказать помощь предпринимателям сгоревшего торгового центра "Диглас" в Низаминском районе Баку - своевременно предпринятый шаг, достойный одобрения. Об этом, как передает Day.Az, в понедельник сказал Trend экс-министр финансов, экономический эксперт Фикрет Юсифов.

Эксперт напомнил, что в результате пожара предприниматели понесли крупный ущерб, поэтому глава государства распорядился возместить его: "В рамках своих полномочий и возможностей глава государства принял важный шаг, чтобы предприниматели вышли из этой ситуации. Считаю, что этот шаг должен быть высоко оценен. Происшествие должно быть серьезно расследовано, и виновные должны быть привлечены к ответственности, чтобы подобное не повторилось".

Отметим, что 28 марта под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева прошло совещание, проведенное в связи с пожаром, произошедшим в торговом центре "Диглас".

Во время совещания глава государства подчеркнул, что будет создана комиссия для полного расследования пожара и подготовки предложений, и наряду с этим предпринимателям оперативно будет оказана материальная помощь.