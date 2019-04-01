Несколько дней назад премьер-министр Армении Никол Пашинян и спикер Арарат Мирзоян насмешили общественность глупыми "признаниями" в парламенте. Напомним, что Пашинян, говоря о кредитах, пожаловался, что четыре года не может расплатиться за стиральную машину. А Мирзоян поддержал премьера еще более несерьезным сообщением, что из-за просроченного штрафа никак не может купить телевизор.

После этого премьер и спикер, как пишут армянские СМИ, стали героями "троллингов", приколов и анекдотов. Пользователи замечают, что устраивающие в ресторане дни рождения за миллион драмов, оплачивающие проживание в отеле Брюсселя и разъезжающие по всему миру с частными визитами лица остались под процентами. И это, конечно, не могло не вызвать смех.

На следующий день после такого заявления общественная организация "Альтернатива" принесла к воротам парламента телевизор с голубой ленточкой. "Я и мой друг Гарегин Петросян от имени общественной организации "Альтернатива" сделали наш подарок Арарату Мирзояну. Подобную незначительную заботу мы всегда готовы взять на себя, чтобы у них было время заниматься тяжелыми государственными заботами", - написал руководитель общественной организации Нарек Манташян, сообщает aysor.am

Позаботилась общественность и о премьере, удивившего просроченным кредитом на стиральную машину. В субботу в соцсетях появился видеоролик с юмористической песней Айка Петросяна под названием "Скинулись всей нацией и кредит Никола закрыли".

Пашинян и Мирзоян, вероятно, воспримут это как милую шутку, свидетельствующую о трогательной любви народа к своим руководителям. Но на самом деле это позор для власти и ее унижение.