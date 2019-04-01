Министру оборону Армении, выпрашивающему денег у диаспоры в США, не остается ничего, кроме как озвучивать заявления против азербайджанской армии.

Об этом, как передает Day.Az, в понедельник в ответ на запрос Trend сказал начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Дяргахлы, комментируя прошедшую в армянских СМИ информацию о якобы негативных случаях в азербайджанской армии.

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