Минобороны Азербайджана поставило на место армянского министра
1 апреля 2019 14:08 968
Министру оборону Армении, выпрашивающему денег у диаспоры в США, не остается ничего, кроме как озвучивать заявления против азербайджанской армии.
Об этом, как передает Day.Az, в понедельник в ответ на запрос Trend сказал начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Дяргахлы, комментируя прошедшую в армянских СМИ информацию о якобы негативных случаях в азербайджанской армии.
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