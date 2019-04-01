Войска ПВО Азербайджана на крупных учениях - ФОТО - ВИДЕО
1 апреля 2019 14:16 458
В соответствии с планом боевой подготовки на 2019 год, утвержденным министром обороны, проведены тактико-специальные занятия войск противовоздушной обороны (ПВО) Азербайджана. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В ходе занятий дивизионы зенитно-ракетных комплексов совершили марш в позиционные районы, где отработали вопросы смены, оборудования и маскировки стартовых позиций.
Ракетные подразделения также выполнили задачи по прикрытию важных объектов от средств воздушного нападения, в том числе отражению ракетных ударов условного противника.
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