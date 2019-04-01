После того, как стало ясно, что прошедшая в Вене встреча в рамках процесса урегулирования карабахского конфликта завершилась не в пользу Армении, премьер Никол Пашинян поспешно принялся выправлять ситуацию. Как? Очень просто.

Телеграмм-канал "Баграмян 26" процитировал премьер-министра Армении, который заявил, что необходимо "делать заявления, соответствующие итогам встреч". Сказано это было в связи с заявлением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, подчеркнувшего после встречи, что формат переговоров остался неизменным. Азербайджанский лидер не сказал ничего лишнего, не пользовался пафосными определениями, как это любят делать в Армении. Он просто констатировал факт - переговоры будут продолжаться в прежнем формате.

Но этого было вполне достаточно, чтобы заставить занервничать Ереван. Ведь вовлечение в переговоры сепаратистов Карабаха - это идея фикс Никола Пашиняна, главная фишка его карабахской политики, та соломинка, за которую он пытается держаться изо всех сил.

Пашинян считает, что слова о сохранении формата переговоров "некорректны". То есть, азербайджанская сторона должна была хранить эту страшную тайну, чтобы он, Пашинян, имел возможность продолжать обнадеживать свое население и усыплять бдительность своих националистов. И морочить голову посредникам заверениями вроде: "Это не требование изменить формат переговоров. Это возвращение нарушенного формата и залог эффективных переговоров".

Отметим, что некоторое время после заключения соглашения о прекращении огня Еревану удавалось усаживать за стол переговоров сепаратистов, но потом все это прекратилось. В чем была эффективность такого формата? Что он дал с точки зрения достижения мира? Ничего. Так что называть реализацию своих ультимативных требований "залогом эффективных переговоров" смешно.

И вообще, почему так разволновался Никол Пашинян, непонятно. Он свой долг перед армянами выполнил - вопрос формата на встрече поднял. А добиться согласия Баку - это уже вопрос, находящийся вне его компетенции и возможностей. Такое ни ему, ни кому другому не под силу. Официальный Баку не раз об этом заявлял, и Николу Пашиняну не стоит упорствовать. Премьеру Армении лучше прекратить тормозить процесс, а подумать над более реалистичными и конструктивными моментами.

Подтверждает несбыточность усилий Еревана и тот факт, что вопрос изменения формата не нашел отражения в распространенном после встречи в Вене заявлении сопредседателей Минской группы. На это обратил внимание новоиспеченный оппозиционер, вице-председатель саргсяновской РПА Армен Ашотян. В прямом эфире на своей странице в Facebook Ашотян выразил мнение, что, возможно, Никол Пашинян поднимал эту тему, особенно во время отдельной беседы с главой Азербайджана. "Однако обещание Пашиняна не нашло отражения в заявлении сопредседателей Минской группы. Напротив, сразу после встречи Алиев заявил, что Азербайджан не примет изменения формата переговоров", - отметил Армен Ашотян, раскритиковав премьера за то, что "армянская сторона не смогла восстановить эту повестку".

В свете уже обрушившейся на него критики, желание Никола Пашиняна отвести огонь от себя вполне понятно. Но азербайджанская сторона ничего не может сделать для обеления его репутации перед националистами и функционерами проповедующей нацистскую идеологию Республиканской партии.

Потому что у карабахского конфликта были и есть только две стороны - Азербайджан, как страна, подвергшаяся оккупации, и Армения, как страна-оккупант. И третий тут лишний.

Зульфугар Ибрагимов