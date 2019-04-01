Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак приветствует конструктивную встречу лидеров Азербайджана и Армении в Вене. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сообщение ОБСЕ.

В сообщении отмечается, что Лайчак накануне встретился в Братиславе с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шофером.

Лайчак был проинформирован о результатах первой встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна под эгидой сопредседателей Минской группы 29 марта в Вене (Австрия). Действующий председатель поприветствовал конструктивную атмосферу переговоров и стремление лидеров предпринять дальнейшие, ощутимые шаги по поиску мирного решения нагорно-карабахского конфликта.

"Мы по-прежнему позитивно оцениваем и полностью поддерживаем этот процесс и приверженность лидеров укреплению режима прекращения огня и принятию мер в гуманитарной сфере", - сказал Лайчак.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые встретились 29 марта в Вене под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - от России, Стефан Висконти - от Франции, Эндрю Шофер - от США).

Во встрече также приняли участие министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян, личный представитель действующего председателя ОБСЕ.

Как отмечается в заявлении ОБСЕ в связи со встречей, оба лидера подчеркнули важность создания обстановки, способствующей миру, и принятия дальнейших конкретных и ощутимых шагов в процессе переговоров для поиска мирного решения конфликта.

"Вспоминая свой разговор в Душанбе, лидеры вновь подтвердили необходимость укрепления режима прекращения огня и совершенствования механизма прямого общения. Они также договорились разработать ряд мер в гуманитарной сфере", - говорилось в заявлении.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.