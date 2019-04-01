При организационной поддержке Фонда имени Конрада Анденауэра, экспертной инициативы "Минский диалог" и посольства Австрии в Беларуси в Минске прошел семинар "Новый взгляд на суверенитет в современном мире".

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Беларуси, на семинаре среди приглашенных из многих стран экспертов и ученых также числились вице-президент Национального оборонно-исследовательского университета Армении и исполнительный директор Ассоциации политических наук Беньямин Погосян. В мероприятии также приняли участие посол Азербайджан в Беларуси Латиф Гандилов и второй секретарь посольства Джейхун Мамедов, передает Day.Az.

Во время своего выступления Беньямин Погосян озвучивал мысли антиазербайджанского и антитурецкого характера. Во время своего выступления он отметил, что Армению с Россией связывают древние исторические связи. Погосян сказал, что в свое время Россия, якобы, освободила земли Южной Армении от Иранской империи, и христианское население Армении, находившееся под давлением мусульман, было спасено. Погосян также сказал, что в настоящее время Россия управляет энергопроизводством в Армении, сферой мобильных операторов и железной дорогой, отметив, что присутствие на территории Армении военной базы и системы противовоздушной обороны имеет важное значение для безопасности страны. Он также отметил, что Армения установила связи с Европейским союзом, США и НАТО, но не может принять проекты, которые навредят отношениям с Россией. Погосян добавил, что из-за своего расположения между Турцией и Азербайджаном Армения в целях самозащиты уступила определенную часть своего суверенитета России.

Выступивший после армянского представителя исполнительный директор немецкой компании Manatee Global Advisors Дастин Дахе во время семинара, посвященного суверенитету, сказал, что слова Погосяна о том, что Армения уступила определенную часть своего суверенитета России, вызвали удивление, и он не понимает логику потери суверенитета для обеспечения своей безопасности.

Латиф Гандилов, в свою очередь, отметил, что не намеревался выступать на мероприятии, однако озвучивание армянской стороной "новых фактов" вынудили его высказать свое мнение.

Посол сказал, что 28 мая 1918 года территория Азербайджанской Демократической Республики составляла 114 тысяч квадратных километров. После того, как Азербайджан в 1991 году восстановил свою независимость, территория Азербайджана после выхода из ее состава составила 86,6 тысячи квадратных километров, 20 процентов которой были оккупированы Арменией.

Гандилов также сказал, что после создания СССР армянам для создания своего государства было передано Иреванское ханство, а также Зангезур. Посол подчеркнул, что территории семи районов, прилегающих к Нагорному Карабаху, в два раза больше территории Нагорного Карабаха. Гандилов сказал, что несмотря на принятие в 1993-1994 годах четырех резолюций в связи с оккупацией Арменией территорий Азербайджана и требование безоговорочного освобождения оккупированных территорий, Армения до сих пор не выполняет эти условия.

Посол также сказал, что в регионе Нагорного Карабаха не числится ни одного азербайджанца, а армяне проводят политику этнической чистки. В качестве наглядного примера этой политики он указал совершенный 26 февраля 1992 года геноцид в отношении населения Ходжалы.

Гандилов сказал, что Азербайджан как независимое государство в настоящее время равноправно сотрудничает в своем регионе с международными организациями и государствами и проводит независимую внешнюю политику. Посол отметил, что Азербайджан непосредственно сотрудничает в обеспечении энергобезопасности Европы. Азербайджан реализовал такие крупные проекты, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс, а в этом году будет введен в эксплуатацию Трансадриатический газопровод (TAP). Гандилов выразил благодарность Дастину Дахе за правду в связи с суверенитетом Армении.