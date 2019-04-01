Азербайджан - единственная в мире страна, в которой строится и бесплатно предоставляется жилье для вынужденных переселенцев. Об этом сказал председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Рзаев подчеркнул, что Азербайджанское государство осуществляло и будет осуществлять эту работу.

"Квартиры беженцам и вынужденным переселенцам предоставляются в абсолютно прозрачных условиях. Только за последний год им было предоставлено свыше трех тысяч квартир. Создана специальная комиссия по предоставлению квартир, которая функционирует абсолютно прозрачно. К сожалению, некоторые иначе говорят о работе Госкомитета, но их цель нам ясна", - сказал Рзаев.

Глава комитета подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев всегда проявляет заботу о беженцах и вынужденных переселенцах: "Пособия для вынужденных переселенцев повышены на 50 процентов, и они начнут получать их уже с этого месяца. Кроме того, для вынужденных переселенцев проводятся ярмарки труда, медицинские обследования. Но, бесспорно, главная наша мечта - освобождение азербайджанских земель от армянской оккупации. Уверен, что под руководством Президента Ильхама Алиева мы освободим наши земли".