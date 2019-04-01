Президент Азербайджана Ильхам Алиев, оказав поддержку предпринимателям, понесшим ущерб при пожаре в торговом центре в Баку, продемонстрировал пример настоящего лидера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал член Политического совета правящей партии "Ени Азербайджан", главный редактор газеты "İki sahil" Вугар Рагимзаде.

Рагимзаде сказал, что сегодня в обществе каждый гражданин Азербайджана, независимо от своего статуса, ощущает внимание и заботу государства.

"Естественно, что эта забота растет с каждым днем, государство чутко относится к проблеме каждого гражданина и решает ее. В частности, реформы в социальной сфере, проводимые с начала этого года по инициативе Президента Азербайджана, подписанные указы и распоряжения еще раз подтверждают это. Во время визитов в регионы страны глава государства встречается с жителями сел и поселков, выслушивает их проблемы и заботы", - отметил Рагимзаде.

Главный редактор сказал, что выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на совещании в связи с пожаром в торговом центре в Низаминском районе Баку еще раз подтверждает, что государство всегда находится рядом со своим гражданином.

"Президент Азербайджана продемонстрировал пример настоящего лидера и подчеркнул, что потерпевшим предпринимателям будет оказана господдержка. Президент Ильхам Алиев положил конец беспокойству предпринимателей, которые понесли большой ущерб во время пожара", - добавил Рагимзаде.

По его словам, владельцы объектов, наряду с заработком, также должны осознавать свою социальную ответственность, уделять особое внимание мерам безопасности.

"Президент Азербайджана во время своего выступления также затронул и эти вопросы, и сказал, что в стране существуют пробелы в сфере страхования. Глава государства посоветовал предпринимателям застраховать свое имущество. Так как в таком случае, они могут быть полностью уверены в том, что при несчастном случае их имущество не пропадет", - добавил главный редактор газеты.

Рагимзаде отметил, что предприниматели еще раз увидели, что государство находится рядом с ними, оказывает поддержку их свободной, прозрачной деятельности в соответствии с требованиями закона.

Отметим, что 28 марта под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева прошло совещание, проведенное в связи с пожаром, произошедшим в торговом центре "Диглас".

Во время совещания глава государства подчеркнул, что будет создана комиссия для полного расследования пожара и подготовки предложений, и наряду с этим предпринимателям оперативно будет оказана материальная помощь.