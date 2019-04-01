К списку торговых объектов, где предприниматели, пострадавшие из-за пожара в торговом центре "Диглас", могут открыть магазин без оплаты арендной платы в течение пяти месяцев, добавился еще один объект, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, передает Day.Az.

Список предлагаемых объектов приводится ниже:

1. 10 объектов площадью 1250 кв.м в торговом центре "Imperial" на проспекте Зийи Буньядова, по адресу Беюк Шор, 13 (контактное лицо - Яшар Теймуров - тел. 050 299 04 09);

2. 80 магазинов площадью 6000 кв.м. на пятом этаже торгового центра "Aygun Mall" в Бакихановском поселке (контактное лицо Араз Рагимов - тел. 050 215 43 43);

3. 250 объектов площадью 12000 кв.м. в двухэтажном торговом центре "Мегасити" в Бакихановском поселке (контактное лицо Араз Рагимов - тел. 050 215 43 43);

4. 30 магазинов площадью от 50 до 100 кв. метров на строительном рынке "Eurohome" на Дарнагюльском шоссе (контактное лицо Ильяс Мохнетов - тел. 055 297 1111);

5. 50 магазинов площадью от 40 до 60 кв. метров, предусмотренных для продажи одежды и различных мелочей в "Eurohome Express" по ул. Тебриз (контактное лицо Рауф Алиев - тел. 050 796 5555);

6. 20 магазинов площадью в 30 кв. метров и пять складов площадью 200 кв. метров в т/ц "Садарак" (контактные лица Фарид Махмудов - тел. 050 211 8189, Габиль Нахмедов - тел. 050 213 3368);

7. Закрытая площадь в 6000 кв. метров, предусмотренная для продажи одежды в AF-COM Plaza (можно разделить по 20 кв. метров) (контактное лицо Рауф Алиев - тел. 055 313 8118);

8. 50 магазинов площадью от 20 до 50 кв. метров для продажи стройматериалов и одежды в т/ц "AF-Center" по ул. Самеда Вургуна (контактное лицо Шамиль Исмайлов - тел. 050 725 0660).

Контактное лицо в министерстве экономики Али Гаджиев (тел: 055 255 8007).