Принятый сразу же после пожара в торговом центре "Диглас" в Баку Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым шаг еще раз продемонстрировал, что во всех случаях глава государства находится рядом со своими гражданами. Это еще раз доказывает, что Президент Ильхам Алиев является президентом каждого азербайджанца.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az.

Бабаоглу сказал, что в Азербайджане проделывается большая работа по решению социальных проблем.

"Эта работа носит системный и последовательный характер. Однако проблемы, возникающие в результате чрезвычайных ситуаций, также всегда находятся в центре внимания главы государства. Некоторое время назад во время землетрясений в Шамахе, Исмаиллы и Агсу, а еще раньше в Загатале и Балакене, рядом с потерпевшими мы, в первую очередь, видели Президента Азербайджана. Теперь же произошел пожар в торговом центре, многие предприниматели понесли значительный ущерб. И Президент Азербайджане вновь поддержал граждан. Такого внимания и заботы к гражданину, такого примера помощи нет ни в одной стране мира", - отметил депутат.

Бабаоглу добавил, что большое количество товаров, принадлежащих предпринимателям, сгорело в торговом центре.

"На самом деле, они должны страховать свое имущество, чтобы во время таких несчастных случаев страховые компании могли покрыть их ущерб. Но прямое вмешательство Президента Азербайджана в этот вопрос во время трудного положения гражданина Азербайджана - пример большого гуманизма, а также нахождения рядом со своими гражданами. Уже началася работа по оказанию государственной помощи предпринимателям, соответствующие структуры занимаются этим. Это самый прекрасный, самый наглядный пример единства народа и власти", - сказал депутат.