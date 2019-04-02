Прошло 26 лет со дня оккупации Арменией Кельбаджара, сообщает Trend, передает Day.Az.

Армянские вооруженные формирования, осуществив 27 марта 1993 года широкомасштабную военную операцию, второго апреля оккупировали Кельбаджар.

В результате были убиты 511 мирных жителей района, территория которого составляет 1936 квадратных километров, 321 - взяты в плен или пропали без вести. Во время боевых действий погибли 55 военнослужащих. Под контроль армян перешли 132 населенных пункта, было разрушено более 500 промышленных, строительных, торговых объектов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания, 97 школ, 76 учреждений здравоохранения. 53340 кельбаджарцев стали вынужденными переселенцами.

Кельбаджарцы, живущие с чувством тоски по родине, ни на мгновение не забывают о тех страшных днях.

После оккупации Кельбаджара на заседании Совета безопасности ООН была принята резолюция номер 822 о безоговорочном выводе армянских вооруженных сил из Кельбаджара и других оккупированных районов Азербайджана.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.