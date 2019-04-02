Прошло 26 лет со дня оккупации Арменией Кельбаджара
Прошло 26 лет со дня оккупации Арменией Кельбаджара, сообщает Trend, передает Day.Az.
Армянские вооруженные формирования, осуществив 27 марта 1993 года широкомасштабную военную операцию, второго апреля оккупировали Кельбаджар.
В результате были убиты 511 мирных жителей района, территория которого составляет 1936 квадратных километров, 321 - взяты в плен или пропали без вести. Во время боевых действий погибли 55 военнослужащих. Под контроль армян перешли 132 населенных пункта, было разрушено более 500 промышленных, строительных, торговых объектов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания, 97 школ, 76 учреждений здравоохранения. 53340 кельбаджарцев стали вынужденными переселенцами.
Кельбаджарцы, живущие с чувством тоски по родине, ни на мгновение не забывают о тех страшных днях.
После оккупации Кельбаджара на заседании Совета безопасности ООН была принята резолюция номер 822 о безоговорочном выводе армянских вооруженных сил из Кельбаджара и других оккупированных районов Азербайджана.
Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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