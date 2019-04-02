Назначен новый посол Великобритании в Азербайджане
2 апреля 2019 00:45 175
Великобритания назначила нового посла в Азербайджане.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на правительство королевства, передает Day.Az.
Назначенный Королевой Елизаветой II новый посол Джеймс Шарп заменит на этом посту Кэрол Крофтс, которая уходит в отставку с дипломатической службы.
Джеймс Шарп вступит в должность в июле 2019 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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