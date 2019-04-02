Великобритания назначила нового посла в Азербайджане.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на правительство королевства, передает Day.Az.

Назначенный Королевой Елизаветой II новый посол Джеймс Шарп заменит на этом посту Кэрол Крофтс, которая уходит в отставку с дипломатической службы.

Джеймс Шарп вступит в должность в июле 2019 года.