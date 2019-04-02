В пятницу в Вене состоялась первая официальная встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, посвященная нагорно-карабахскому урегулированию, ставшая первым за полтора года раундом мирных переговоров на высшем уровне. Итоги переговоров обе стороны, а также сопредседатели Минской группы ОБСЕ оценили положительно. При этом уже на следующий день министр обороны Армении Давид Тоноян, находясь с визитом в США, заявил, что Армения отказывается от формулы "территории в обмен на мир" и вводит вместо нее формулу "новая война за новые территории". Эта провокация была осуждена в МИД Азербайджана, при этом из Еревана за три дня не поступило никакой реакции на слова министра. "Вестник Кавказа" побеседовал с главой Экспертного совета BakuNetwork Эльханом Алескеровым об оценках венской встречи и перспективах агрессивной политики Армении, передает Day.Az.

- По вашей оценке, как сочетаются заявление Алиева и Пашиняна о необходимости принятия гуманитарных мер для урегулирования нагорно-карабахского конфликта и заявление Тонояна о переходе Армении к формуле "новая война за новые территории"?

- Прежде всего, отмечу, что итоги переговоров мы рассматриваем положительно. Впервые официально президент и новый премьер-министр сели за стол переговоров по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта, и их встрече способствовали сопредседатели Минской группы и министры иностранных дел. Надо отметить позитивным фрагментом то, что после серии требований Пашиняна ввести в процесс урегулирования "третью сторону" сопредседатели Минской группы ОБСЕ и ведущие страны мира назвали невозможным изменение формата переговоров. Не сработала идея Пашиняна тем или иным образом протащить за стол переговоров так называемых сепаратистов Нагорного Карабаха, являющихся частью того же карабахского клана, чьего лидера Роберта Кочарян сам премьер-министр и посадил в тюрьму.

По итогам переговоров стороны не делали официальных заявлений, но есть фрагмент о том, что стороны договорились о проведении гуманитарных мероприятий. Действительно, если мы говорим о мирном переговорном процессе и создании мирной атмосферы для урегулирования, гуманитарный фактор, в частности, вопрос обмена военнопленными, является очень актуальным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев делал ранее предложение Пашиняну о том, чтобы обменять военнопленных по принятому в мире принципу "всех на всех". К сожалению, армянская сторона тогда отказалась от обмена, что является препятствующим элементом для налаживания мирной атмосферы вокруг переговорного процесса. Так или иначе, этот вопрос на встрече был затронут. Думаю, это будет важным элементом будущих переговоров, и после обмена военнопленными процесс урегулирования будет идти в более доверительной атмосфере. Также было дано поручение министрам иностранных дел о том, чтобы продолжить процесс переговоров в действующем формате.

К сожалению, на этом фоне прозвучало крайне неадекватное заявление министра обороны Армении Тонояна. Оно является нонсенсом, потому что, во-первых, Тоноян не имеет полномочий делать такие политические заявления, не вписывающиеся в канву действий, предпринимаемых Пашиняном. Это свидетельствует или о несогласованности позиций, или же о попытке министра обороны сорвать мирные переговоры политических руководителей Армении и Азербайджана. Во-вторых, он открыто заявляет о том, что дал указание о захвате новых территорий, лично подтверждая тот факт, что Армения оккупирует азербайджанские территории, что на захваченных землях нет никаких так называемых "сил самообороны Нагорного Карабаха", а на самом деле там стоит армянская армия, которой он дал указание готовить планы по наступлению. В-третьих, Тоноян опроверг, что Армения занимается правом на самоопределение армян Нагорного Карабаха, потому что в фокусе его слов стояли территории. Так министр обороны Армении отчитался о том, что Ереван ведет захватническую территориальную войну в отношении Азербайджана.

Существенно и то, что Тоноян сделал заявление именно в Нью-Йорке, то есть он хотел получить материальные выгоды от армянской диаспоры в США. Слова были сказаны для того, чтобы собрать с них побольше денег. Также в его заявлении есть и другие смыслы, ведь, нападая на азербайджанскую сторону и оккупируя азербайджанские земли, Армения не может получить какое бы то ни было одобрение у мировой общественности, а значит, министр обороны или пытался совершить провокацию, или пошел на большой блеф, чтобы спутать карты и нанести ущерб переговорному процессу между лидерами Азербайджана и Армении. В целом, это выражение враждебности на пустом месте. Думаю, что слова Тонояна должны быть осуждены странами-сопредседателями Минской группы как несоответствующие мирному характеру урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

- Если допустить практическую направленность заявления Давида Тонояна, то Армения сейчас в состоянии перейти к наступательным действиям в зоне нагорно-карабахского конфликта с учетом укрепления азербайджанской обороны?

- Давид Тоноян - человек не военный, и он не в состоянии оценить состояние армянской армии, хотя и руководит Минобороны некоторое время. В Армении отсутствуют наступательные подразделения, армянская армия находится на передовых постах в режиме обороны оккупированных территорий. В целом, в мировой практике такого нет, что министр обороны открыто заявляет о планах подготовить наступательные подразделения и перейти в наступление для захвата новых территорий в дополнение к уже оккупированным. Это заявление просто не вписывается в логику военной мировой теории.

И потом, на линии соприкосновения войск у Армении нет перевеса в силах ни на одном из участков, чтобы хоть где-то армянская армия могла реально пойти в наступление. Армения не в состоянии вести войну, потому что экономически находится в провальной ситуации: отсутствие финансов, отсутствие перспектив на будущее. Тоноян, в конечном счете, сделал очень неуместное заявление, которое только вносит хаос в процесс урегулирования конфликта и, в лучшем случае, дает пашиняновской команде заработать некие очки в глазах радикального настроенной части армянского общества.

- Армянские эксперты регулярно заявляют (в том числе сделано это было и после встречи в Вене Алиева и Пашиняна), что Азербайджан желает не только вернуть захваченные территории, но и завоевать Армению - по вашей оценке, какова цель подобной риторики?

- Наличие у Азербайджана преобладающей военной мощи не означает наличие военных планов на мифическую "оккупацию Армении". А армянская пропаганда стандартно уже выдает белое за черное, а черное за белое, чтобы как-то отвлечь внимание от факта оккупации азербайджанских территорий армянскими войсками. Этот факт признан и осужден всем миром, всеми международными организациями. Этому посвящены четыре резолюции Совбеза ООН, в Евросоюзе, НАТО и ОДКБ все страны говорят, что Армения - оккупант. Как говорят на Кавказе, это все равно что сказать "мацони черное", но такая риторика является одним из элементов регулярного пропагандистского давления Еревана. От своего бессилия они говорят, что "нет, это Азербайджан пытается захватить Армению", хотя никогда никаких заявлений о таких планах со стороны официального Баку не было.

Наличие у Азербайджана сильной армии, как и, например, у России, не свидетельствует о том, что государство хочет захватить кого-то из соседей. Речь идет только об освобождении Нагорного Карабаха и районов вокруг него - все это международно признанные территории Азербайджана. Азербайджан выступает за урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках принципа территориальной целостности с созданием для Нагорного Карабаха высочайшей степени автономии. Азербайджан никогда не хотел оккупировать Армению, это все фантазии армянских пропагандистов.

- На ваш взгляд, как следует Армении вести внешнюю политику с учетом того, что военный путь разрешения конфликта будет для нее проигрышным?

- Теория и практика показывают, что развитие Армении в большой степени зависит от мирных отношений с Азербайджаном, не в последнюю очередь потому, что Нагорный Карабах находится по западную сторону гряды Малых Кавказских гор. Армения сама находится в экономическом кризисе, и ей очень накладно содержать одновременно и себя, и неудобно для нее расположенные оккупированные территории Азербайджана. Тенденции, которые существуют на протяжении последних 20 лет, показывают, что Армения угасает как государство. Люди попросту уезжают из страны. При этом Еревану приходится тратить ресурсы на ненужную перевозку военных с северных и восточных границ Армении в полупустынный, выжженный район у Агдама, где их надо кормить и содержать. Армянские политики своими же руками превращают страну в бесперспективный регион, и это ведет страну в тупик, в котором нет будущего. От республики отворачиваются даже ближайшие соседи - это хорошо показал недавний визит нового президента Грузии в Азербайджан и Армению, так как Саломе Зурабишвили официально сказала, что Армения оккупирует Нагорный Карабах. Ранее Грузия этих заявлений избегала. Аналогичные заявления не так давно озвучивал и официальный Иран.

То есть Армения как государство становится недееспособной, в экономическом плане на нее никто не полагается, а в политическом - никто не ориентируется. Раньше тактикой Еревана было укрепление отношений с Москвой всеми способами, но после смены власти армянское правительство стало делать то, что ни одно разумное правительство, нуждающееся в поддержке извне, не сделало бы - отозвало своего генерала с поста генсека ОДКБ и теперь блокирует инициатив более сильных государств о назначении нового. Армения нанесла ущерб столь нужному ей военному блоку. И эта ситуация была порождена Пашиняном, который не имеет четкой концепции развития государства.

Надежда на то, что Пашинян представит свой образ как образ демократического лидера, избранного народом, не подходит, ведь он назначался и. о. премьер-министра в тот период, когда парламент был окружен его сторонниками. В парламентских выборах участвовало менее 50% избирателей, и заявления о том, что он пользуется поддержкой 70% граждан, являются ложью, ведь более 50% избирателей не пришли на выборы. Сейчас Пашинян делает внешнеполитические ошибки, являющиеся преамбулой его внутриполитических ошибок, экономическая ситуация ему не помогает, а все обещания носят временный характер. Спустя некоторое время к нему как к серьезному лидеру страны не будут относиться даже сами граждане Армении, если он не займется ключевыми проблемами страны по-настоящему. Проблемой номер один, тормозящей любое развитие республики, безусловно, остается неурегулированность нагорно-карабахского конфликта и намерение Еревана, не смотря ни на что, продолжать оккупировать территории Азербайджана.

http://bakunetwork.com



Присоединяйтесь к нам в Twitter и facebook https://twitter.com/BakuNetwork

https://www.facebook.com/BakuNetwork

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCp5ic7mhc6rZF6w0TQWqtmg