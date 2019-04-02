Польша предлагает повышение статуса программы "Восточное партнерство" Европейского союза (ЕС). Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом Польскому агентству печати сказал министр иностранных дел этой страны Яцек Чапутович.

"Мы хотим использовать десятилетие программы "Восточного партнерства", инициированной совместно со Швецией, для повышения в ЕС осведомленности о шести странах, которые также являются частью Европы. В то же время это позволит усилить идею о том, что ЕС открыт и готов поддержать их развитие с помощью новых программ, таких как обмен между молодежью", - сказал министр.

Как сообщается, при повышении статуса программы "Восточного партнерства" Польша хочет использовать опыт процесса интеграции балканских государств с ЕС.

"Мы хотим институционализировать это сотрудничество, чтобы государства-члены "Восточного партнерства" могли лучше сотрудничать друг с другом. Мы также постараемся организовать встречи на уровне министров стран ЕС и "Восточного партнерства"", - сказал Чапутович.

Отметим, что "Восточное партнерство" - это польско-шведская инициатива, которая возникла в 2009 году и является частью европейской политики соседства, охватывающей восточных соседей ЕС. Участниками программы являются Азербайджан, Молдова, Украина, Грузия, Беларусь и Армения.