В Баку 3-4 апреля состоится международный семинар на тему "Роль органов уголовного преследования в сфере борьбы с торговлей людьми". Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минюста.

Семинар пройдет при совместной организации азербайджанского представительства Международной организации по миграции и Академии юстиции в рамках проекта "Повышение национального потенциала по борьбе с торговлей людьми в Азербайджане (ENCT).

В семинаре ожидается участие представителей ряда зарубежных стран и международных структур, судей, прокуроров, адвокатов, сотрудников минюста и МВД.

В мероприятии будут обсуждаться сотрудничество в сфере борьбы с торговлей людьми на международном, региональном и местном уровне, вопросы совершенствования и применения национального законодательства в этой сфере.

Также будут заслушаны презентации представителей Турции. Германии, Болгарии, Румынии, Швейцарии, Украины, Молдовы, Беларуси, Интерпола и Европейского суда по правам человека(ЕСПЧ) по различным аспектам борьбы с торговлей людьми, проведен обмен мнениями и опытом.