"- Что ты там вякаешь? Ты что, герой такой выискался да?! Сядь на место! А ты, слушай сюда, умолкни, чучело!

- Сам ты чучело, урод!

- Закрой пасть!

- Слушай, сейчас встану, а ты ляжешь, подлец! Отпустите меня! Отпустите, этот пес должен получить свое!

- Не гавкай, щенок! Ты меня ударишь, да?! А ну попробуй!

- Ну, отпустите меня! Я тебе покажу, как тут гавкать на всех, бессовестный, подлец!"

Нет, это не диалог персонажей из лубочно-паточного детектива в дешевой обложке. Даже не пересказ очередного голливудского фильма с рейтингом ниже плинтуса.

Разговор происходил на собрании руководства "Азербайджанского Народного Движения" или АНД. Да, именно так, все слова с большой буквы, ибо учредители сего политического кружка, гневно сверкая очами и размахивая исписанными корявым почерком листками, требуют от журналистов, чтобы "все с большой", ведь они не мертвого осла уши, а "истинные борцы и патриоты".

Означенные скорбные люди в порыве благородного гнева кричали и отплевывались, ругались и сокрушались, скорбели в голос и требовали наказать виновных. Чтобы впредь дрезина АНД еще быстрее вращала колесами в колее местной оппозиции, увереннее шла к путеводной звезде провинциального мышления и при всем этом блеск великолепия старых, немощных, но верных себе лидеров народ понимал, холил и лелеял. Не забывая поддержать в непредсказуемой, опасной и чреватой борьбе, как говорится, за власть.

На вчерашнем заседании АНД, во время судьбоносное события общемирового масштаба, изменившего историю планеты, да что мелочиться - всей галактики, никто и не заметил истинной причины противостояния "великих" политиков местечковой, донельзя злой и радикализированной оппозиции. При том, что количество трудностей и приуроченных к заседанию АНД "диверсий" со стороны властей было не маленьким.

По словам напряженных кузнецов всенародного счастья и утаптывателей гравия на дороге к благоденствию граждан, они прошли через тернии к медным трубам, а оттуда к звездам на небосклоне гражданского общества.

Заседание АНД действительно смахивало на балаган. Экс-глава МВД, отличающийся завидным постоянством в агрессивном поведении Искандер Гамидов выступил с требованием исключить лидера партии национальной государственности Турала Аббаслы из рядов организации.

Руководитель никому не известной, микроскопической "Аг" ("Белой") партии Турал Аббаслы вместе с лидером партии ВИП Али Алиевым и вечным оппозиционером Бахтияром Тунджаем опровергли все утверждения И.Гамидова, а потом выступили в защиту Н.Панахлы. Провели голосование, и Н.Панахлы был исключен из АНД.

Естественно, реакция И.Гамидова была предсказуемой: он в ярости начал требовать отмены решения, обвинил Т.Аббаслы в коллаборационизме и предательстве идей АНД. Потому, как считает И.Гамидов, "предателя" Т.Аббаслы нужно было как можно скорее удалить из стройных рядов могучих борцов за демократию, благоденствие и развитие страны. Кои, конечно же, в полном составе присутствуют именно в АНД.

Далее он гневно заявил, что, оказывается, Турал Аббаслы критикует великовозрастных "аксакалов" оппозиции. При этом он сказал: "Вот, давеча в одном из своих интервью он так и говорил" - далее пошел пересказ злосчастных ответов малоизвестного молодого политика. И.Гамидов также отметил, что сей тип, то есть Турал Аббаслы, считает бывшего министра здравоохранения Али Инсанова достойным почтения и уважения человека.

Прошли минуты, и заседание АНД, точнее, собрание ветхозаветных, давно забытых фигурантов местной оппозиционной тусовки в небольшой комнате, куда набились несколько десятков "истинных" борцов и политиков, стало ареной уличной потасовки.

Один их участников судьбоносного курултая, посчитав себя оскорбленным и донельзя униженным выступлением Рагима Газиева, перешел в наступление и решил осадить зарвавшегося старца.

А Газиев показал, что у него, оказывается, еще есть порох в пороховнице, и уличной бранью ответил своему обидчику. Чем немало раздосадовал имярека.

В общем, дальше было скучно - нецензурная брань, желание хватания за грудки, угрозы в духе "я твой дом труба шатал" и подобная лирика словесной дуэли двух уличных героев.

Учредители и главные действующие лица в АНД, возможно, считают себя умудренными политиками. Допускаю даже, что кто-то соглашается с подобной фантазией, но как только эти несравненные лжегерои открывают свои прелестные уста, все сразу понимают справедливость утверждения - человек может выехать из запасников кунсткамеры азербайджанской горе-оппозиции, но едкий нафталиновый амбре и невоспитанность далеко не всегда могут выветриться из человека.

Даже если обладатели ментальности и кругозора Полиграфа Шарикова, словарный запас которого включал и такое богатое слово, как "Абырвалг", ведут себя, как потенциальные спасатели народа, нутро, что называется, выпирает. Причем прямо на неповинных граждан, вынужденных жить в одной стране с подобными карикатурными персонажами.

Но как тут не вспомнить великого адвоката Плевако с его замечательной, бессмертной фразой: "Господа, а ведь могло быть и хуже"?! Причем не в привязке только к Гамидову, Аббаслы или Газиеву, а рассматривая вопрос шире. Действительно, могло быть и хуже, если они вдруг решат внести ясность в вопрос: "Кто есть предатель среди нас и где тут враги народа?!" Вот тогда была бы истинная свалка.

А так, хуже уже просто некуда...

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az