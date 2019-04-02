Президент Ильхам Алиев: Мы делаем и будем делать все необходимое для азербайджанской армии
2 апреля 2019 14:39 267
Мы делаем и будем делать все необходимое для азербайджанской армии.
Об этом Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая на встрече во вторник с военнослужащими в N-ской воинской части сил особого назначения министерства обороны.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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