Апрельские бои в очередной раз доказали, что Азербайджан не уступит ни пяди своих исторических земель. Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Ханлар Фатиев, передает Day.Az.

Депутат сказал, что Азербайджан за последние 15 лет, как и во всех остальных сферах, достиг больших успехов в военной сфере. Сегодня Азербайджан обладает армией, оснащенной современным оружием и техникой, и процесс строительства армии не ограничивается лишь материально-техническим обеспечением. Уровень боевой подготовки и морально-психологическое состояние личного состава - офицеров и солдат ВС Азербайджана, находятся на высоком уровне.

"Азербайджанская армия во время апрельских боев 2016 года доказала всему миру, что по приказу Верховного главнокомандующего способна за короткое время освободить оккупированные земли. Это прекрасно понимают и руководители захватнического государства. Экономическая мощь и потенциал, постоянное развитие Азербайджана, высокий авторитет главы государства среди мировых лидеров вынудили руководство Армении вновь сесть за стол переговоров для проведения субстантивных переговоров", - отметил Фатиев.

Депутат также затронул встречу лидеров Азербайджана и Армении 29 марта и отметил, что Президент Ильхам Алиев во время встречи в Вене еще раз продемонстрировал непоколебимую волю Азербайджана.

"Глава государства сказал, что формат переговоров останется неизменным, и переговоры могут вестись лишь между Арменией и Азербайджаном. Считаю, что эта встреча прервала паузу, наблюдаемую долгое время в процессе переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - добавил Фатиев.

Депутат также отметил, что решительная позиция и успешная политика Президента Ильхама Алиева завершатся победой Азербайджана.

"Совет Безопасности ООН, приняв резолюции 822 (1993), 853 (1993), 854 (1993) и 884 (1993) в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, осудил оккупацию территорий Азербайджана, подтвердил территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность границ Азербайджана и потребовал немедленного, полного и безоговорочного вывода захватнических сил с наших территорий", - сказал Фатиев.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.