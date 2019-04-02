В отношении экс-депутата Национального собрания Армении, олигарха Самвела Алексаняна возбуждено уголовное дело. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в ответ на письменный запрос "Пастинфо" проинформировали в пресс-службе Полиции Армении, уточняя, что дело возбуждено на основе заявления телеведущего Гамлета Гущяна о его похищении Самвелом Алексаняном.

Сообщается, что дело возбуждено 29 марта 2019 года по 1-ой части статьи 38-131 и 1-му, 2-му и 3-му пунктам 131-ой статьи Уголовного кодекса Республики Армении (похищение человека при предварительном сговоре с группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, что сопровождалось насилием или угрозой насилия жизни или здоровью). Оно отправлено на предварительное следствие в Следственный комитет Армении.

Напомним, ранее Гущян в интервью газете "Грапарак" заявил, что был похищен бывшим депутатом Самвелом Алексаняном, который угрожал ему пистолетом.