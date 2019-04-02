В Армении уже не один месяц говорят о бездействии нового парламента. Сборище непонятных, никому не известных и ни на что не способных деятелей, которое заседание каждую неделю, но до сих пор не приняло никакого судьбоносного для Армении закона или решения.

Как выяснили армянские СМИ, новоиспеченным депутатам просто не до законов и тому подобного - они очень заняты подсиживанием друг друга, сплетнями и интригами.

Газета "Иратес" пишет, что в блоке "Мой шаг" в последнее время очень серьезно стоит вопрос утечки. Иначе и быть не могло: как может не быть утечки во фракции, имеющей в парламенте почти 100 депутатов? И кроме того, во фракции "Мой шаг", как сказал бы Галуст Саакян, столько "крыльев, рук, ног, когтей", сколько не было в Республиканской партии в течение последних 20 лет.

"Есть крыло Авиняна, которое с энтузиазмом борется против Ванецяна. И кстати, то, что Авинян побрился, стало серьезным сюрпризом также для Пашиняна. Есть "крылья" Сасуна Микаеляна, Арарата Мирзояна, Мгера Григоряна. В свою очередь в "крылатом" парламенте кроме соросовских есть также интеллектуалы, те, кто "не врубается" и "привилегированные". Есть также "несчастные", последних никуда не берут в командировки, и все дружно обеспечивают утечку - один против другого.

При этом все хотят "поймать" всех на утечке, чтобы устроить "суд Линча". В последнее время начали находчиво собираться при обсуждении важных вопросов по десять человек, чтобы хотя бы разобраться и понять, откуда произошла утечка", - допустил утечку источник газеты во фракции "Мой шаг".

Одним словом, новый парламент Армении это команда стукачей и интриганов, людей с улицы, которым ноша законотворчества оказалась явно не под силу.

Султан Керим