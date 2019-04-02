В Армении после апрельских боев появились новые "герои". Особенно почитаемым среди них является капитан Арменак Урфанян. В его честь создан фонд, на него равняются подрастающие ксенофобы. Власти и демагоги стараются как можно чаще упоминать его имя своих речах.

Отметим, что Урфанян был убит азербайджанскими военнослужащими при отражении армянской атаки в самом начале апрельских боев 2016 года.

И при всем таком почитании "героя", те же власти не смогли уберечь семью Урфаняна от банальной кражи. В это время в пантеоне находилось все правительство во главе с Пашиняном, руководство полиции и толпы журналистов.

Как сообщает Спутник-Армения, в военном пантеоне "Ераблур" в Ереване во вторник неизвестные взломали автомобиль двоюродного брата погибшего в дни апрельских боев Арменака Урфаняна.

Родственники Урфаняна посетили могилу капитана в связи с трехлетней годовщиной начала четырехдневной войны 2016 года. Автомобиль его брата был припаркован недалеко от входа в пантеон. Вернувшись, они обнаружили, что у "Мерседеса" разбили стекло и украли деньги и дорогостоящее имущество.

От рук злоумышленников пострадал также автомобиль корреспондента News.am. Его стекло также было разбито, изнутри украли деньги и ноутбук.

Информацию о взломе автомобилей изданию подтвердил представитель пресс-службы полиции Эдгар Джаноян. По его словам, в ведомстве получили сообщение, и уже начато расследование.

Султан Керим