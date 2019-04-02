Последние заявления и действия руководства Армении, в том числе, представление новой формулировки "новая война за новые территории", абсолютно неприемлемы. Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Полагаем, что подобные акции не соответствуют Венской встрече на уровне руководителей двух стран, и принятому по её итогам совместному заявлению. Повторяем, что такого рода провокации ставят под вопрос многолетний переговорный процесс и деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Хотелось бы подчеркнуть, что именно Армения в полной мере несёт ответственность за все возможные негативные последствия столь опасной риторики", - говорится в информации МИД.

Отметим, что 29 марта в Вене состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Встреча продолжалась более двух часов, затем переговоры продолжились в присутствии министров иностранных дел двух стран и сопредседателей.

В итоге со стороны министров иностранных дел Азербайджана и Армении и сопредседателей было сделано совместное заявление в новом формате "3+2", и в этом заявлении отмечаются основные вопросы переговорного процесса, а также проведение широкого обмена мнениями по субстантивным моментам. Также подчеркивается необходимость создания приемлемых и благоприятных условий для продвижения мирного процесса, отмечаются такие моменты, как важность конкретных и направленных на результат шагов в процессе переговоров.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.