Президент Ильъам Алиев упростил визовый режим для участников сессии Комитета всенародного наследия ЮНЕСКО в Баку
2 апреля 2019 17:58 149
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, которые приедут в Азербайджан в связи с участием в 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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