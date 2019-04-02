Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, которые приедут в Азербайджан в связи с участием в 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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