Апрельские бои в очередной раз продемонстрировали всему миру, что Азербайджанское государство никогда не смирится с оккупацией, что азербайджанская армия способна успешно осуществить необходимую операцию.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева написала на официальной странице в Instagram.

"Апрельские бои в очередной раз продемонстрировали всему миру, что Азербайджанское государство никогда не смирится с оккупацией, что азербайджанская армия способна успешно осуществить необходимую операцию. Во время этих боев отважная азербайджанская молодежь, наши солдаты, офицеры, продемонстрировав героизм, погибли за Родину, отдали за нее жизнь. Да упокоит Аллах души всех, кто стал шехидами на пути восстановления территориальной целостности, независимости Азербайджана, во имя того, чтобы наша страна стала более могущественной и крепкой. Светлая память о них навсегда останется в сердце азербайджанского народа", - написала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.