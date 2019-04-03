В своих попытках казаться самодостаточным серьезным государством Армения очень часто оказывается в неловких ситуациях, порой даже смешных. Как известно, эта страна является форпостом России и апрельский переворот в этом ее статусе ничего не изменил. Ереван все так же подотчетен Москве, все так же ожидает приказов из центра и по-прежнему экономически зависит от "старшего брата".

Очередной казус выявили армянские СМИ.

Как пишет Panorama.am, пресс-служба премьер-министра Армении Никола Пашиняна отредактировала распространенное ею сообщение о его телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Уточним - Пашинян позвонил российскому главе, а не наоборот.

Издание отмечает, что в распространенном 1 апреля сообщении говорилось: "Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил информацию о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая состоялась 29 марта в Вене. Н.Пашинян и В.Путин обсудили различные вопросы, касающиеся армяно-российской повестки сотрудничества".

Сообщение, как водится, было опубликовано в Фейсбук. И началось. Фраза относительно "представления информации" вызвала недовольство и подверглась критике со стороны пользователей соцсети, которые были возмущены "подотчетности" Пашиняна Путину.

В результате сообщение было откорректировано, и в новом варианте звучит так: "Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили итоги состоявшейся несколько дней назад в Вене встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Собеседники коснулись также различных вопросов повестки армяно-российского сотрудничества", - говорится в отредактированном сообщении пресс-службы правительства РА.

Panorama.am подчеркивает, что первая версия сообщения совпадала с отчетом о телефонном разговоре Путина и Пашиняна, размещенном на сайте Кремля. Дабы никто не смог ничего отрицать, издание разместило также скриншот этого сообщения.

Как бы не корячилась пресс-служба Пашиняна, скрыть реалии ей не удастся. Пашинян позвонил в Москву, чтобы отчитаться о встрече. Именно отчитаться, потому что Ереван подотчетен Москве, так как обязан ей очень многим.

Если вернуться в начало 90-х, то можно напомнить возмущающимся таким поведением Пашиняна армянам, что именно тогдашние российские власти "благословили" армянскую оккупацию территорий Азербайджана, оказывая оккупантам всестороннюю негласную поддержку. Стоит вспомнить также о том, что не позорно бежавшая "героическая" армянская армия, а вмешательство Москвы (к сожалению) остановило контрнаступательную операцию ВС Азербайджана в апреле 2016 года.

Да много о чем можно напомнить забывчивым гражданам Армении.

Зульфугар Ибрагимов