В 2018 году в Армении было зарегистрировано 22.551 преступлений, в то время как в 2017 году число преступлений составило 20.285. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Армении, передает Day.Az со ссылкой на verelq.am.

Согласно источнику, 11.344 случаев было зафиксировано в Ереване. По сравнению с прошлым годом число преступлений в Ереване возросло на 2.266 случаев или на 11,2%.

Общее число преступлений увеличилось за счет преступлений средней тяжести, число которых составило 6.700 случаев, что на 33,7% больше, чем в 2017 году. Это 29,7% от общего числа преступлений. Число тяжких преступлений составило 3638 или же 16,1% от общего числа преступлений. Это на 33,3% больше, чем в 2017 году.

В 2018 году было зафиксировано 36 убийств. В 2018 число нетяжких преступлений составило 11.989 случаев или 53.1% от общего числа преступлений, это на 390 случаев меньше, чем в 2017 году.