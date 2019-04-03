Ситуация вокруг Национального академического Театра оперы и балета Армении остается главным событием, волнующим армянскую общественность. Даже годовщине апрельских боев не удалось отвлечь от нее внимание. Народ хочет знать подробности только этой ситуации, а журналисты на пресс-конференциях по любым другим вопросам, даже карабахской, поднимают именно эту тему.

На днях, как сообщают армянские СМИ, представители пашиняновской фракции "Мой шаг" покинули встречу с журналистами после того, как их закидали вопросами про увольнение Константина Орбеляна с поста директора оперного театра.

Члены правящей партии ответили только на один вопрос по этой теме, отказавшись отвечать на другие, и заявили, что вообще-то пришли на брифинг, чтобы рассказать о своем визите на оккупированные территории Азербайджана. "Кажется, вас не заинтересовал наш визит в Карабах, где мы обсудили множество важных вопросов", - заявили соратники Пашиняна и обиженно удалились.

Отметим, что американский дирижер и пианист Константин Орбелян вечером 26 марта получил по почте уведомление об увольнении. В извещении было сказано, что с 1 апреля он больше не будет занимать должность директора Театра оперы. Несколько лет назад Орбелян был приглашен в Армению возглавить местную оперу. Новые же власти, расправляясь с кадрами прежнего режима, добрались и до него. Главной причиной является незнание гражданином США литературного армянского языка.

Уже неделю Ереван сотрясают акции протеста деятелей культуры. Но правительство непреклонно. А накануне, как пишет газета "Иратес", и.о. министра культуры Армении Назени Гарибян "в очень культурной форме" дала понять деятелям культуры следующее: спокойно сидите на своих местах и принимайте все решения.

"Мы спросили у госпожи Гарибян: если мы не шагали вместе с представителями властей, то должны лишиться своей работы? Она дала положительный ответ, объяснив, что лица, получившие должности во времена прежних властей, для них опасны. По ее словам, на важные посты будут назначены доверенные лица, добавив при этом, что им нужны люди с новыми идеями, инновационными подходами", - отмечает издание.

В свою очередь газета "Голос Армении" привлекла внимание читателей к тому, что премьер Никол Пашинян очень последователен в "выщелкивании" кадров прежних властей и очень упорен в защите собственных кадров. Взять, например, всеобщее негодование по поводу тех многомиллионных премий, которые повыписывала себе и своим ближним новая власть в преддверии Нового года. И последовательно продолжает выписывать и дальше, игнорируя общественный протест. Как должен был бы поступить Пашинян, если верен своим заявлениям о том, что власть отныне принадлежит народу и все решения правительство будет принимать вместе с ним? Он должен был принять во внимание мнение деятелей культуры и коллектива театра. Но вместо этого, его министр культуры указывает недовольным заткнуться и сидеть спокойно.

Так что имеем лишнее свидетельство: площадь Агора забыта. Что бы там раньше Пашинян ни говорил, может даже искренне, но власть имеет свойство трансформировать людей, и вся история с Константином Орбеляном - лишнее подтверждение, что для Пашиняна сегодняшнего приоритет - вовсе не общественное мнение, а интересы его команды, его интересы, констатирует "Голос Армении".

Султан Керим