Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах (12 км)-Ходжасан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах (12 км)-Ходжасан, из средств, предусмотренных в разделе расходов государственных капвложений государственного бюджета Азербайджана на 2019 год на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 2,8 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.