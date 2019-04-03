Газета "Жаманак" пишет со ссылкой на свои источники, что в рамках достигнутой между Центральным банком и правительством договоренности, до конца года курс драма по отношению к доллару продолжит снижаться и может перейти психологическую черту 500 драмов, передает Day.Az.

"Это будет сделано в рамках программы стимулирования экспорта, хотя ясно, что обесценивание драма приведет к росту цен и снижению реальных доходов населения. Однако инфляцией может воспользоваться правительство - увеличив поступления в бюджет.

Премьер-министр Никол Пашинян недавно заявил, что бюджетные поступления в этом году могут быть перевыполнены на 40 млрд. драмов и, судя по всему, подобный впечатляющий результат будет обеспечен за счет роста цен", - пишет газета.