Армянское издание politik.am попыталось вывести на чистую воду премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Издание сравнило его "дореволюционные" и нынешние высказывания и действия и пришло к выводу, что взгляды главы Армении удивительным образом изменились.

В частности, Пашинян в качестве оппозиционного депутата постоянно критиковал Сержа Саргсяна за откровенно пророссийскую политику, обвинял в прислуживани Москве и доведении Армении до статуса губернии.

"Для депутата Пашиняна были неприемлемы хорошие отношения предыдущих властей с российскими властями. Интересно, что у премьер-министра Пашиняна другие представления. Если мы будем следовать шкале оценок депутата Пашиняна, то он сейчас проводит более "пророссийскую" внешнюю политику", - уверяет журналист.

Действительно, многие армянские СМИ и эксперты обращают внимание на этот факт - став премьером, Никол вдруг превратился в большого друга России, демонстрируя при этом даже большее рвение, чем затюканный оппозицией в лице того же Пашиняна Серж Саргсян.

Накануне многие армянские СМИ писали о подотчетности Пашиняна Москве в свете телефонного разговора между ним и президентом Путиным после встречи по Карабаху в Вене. Многие обратили внимание на раболепные формулировки, применяемые пресс-службой правительства при информировании о телефонной беседе. После прозвучавшей критики сообщение было откорректировано, но страсти все равно не утихают.

Politik.am возмущает тот факт, что Пашинян сам позвонил Путину для доклада о венской встрече.

"Сторонники Пашиняна, конечно, могут сказать, что Россия является страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ, и вполне естественно, что он должен был обсудить с Путиным встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене. Но тут возникает вопрос, почему он не позвонил президентам Франции и США, ведь они также являются лидерами стран-сопредседателей Минской группы?" - пишет издание.

В заключение издание напоминило о встрече Пашиняна в российском посольстве накануне отставки Саргсяна - 23 апреля 2018 года, конкретно дав понять, кому обязан Никол своей победой над прежним режимом.

Зульфугар Ибрагимов