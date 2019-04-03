Сегодня азербайджанская армия, благодаря своему развитию, а также своей силе, числится среди самых сильных армий мира, и этот факт находит всестороннее подтверждение.

Об этом в среду сказал Trend руководитель медиа-группы SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя слова Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана Ильхама Алиева, озвученные во время встречи с военнослужащими в N-ской воинской части сил особого назначения министерства обороны, передает Day.Az.

По мнению эксперта, поездка главы государства во время третьей годовщины апрельской победы в воинскую часть сил особого назначения минобороны - проявление внимания к офицерам и военным, которые продемонстрировали героизм в этом сражении.

"Известно, что три года назад Вооруженные силы Азербайджана проявили героизм в пресечении армянской диверсии. Силы особого назначения, двигаясь впереди всех остальных войск, ценой своей жизни открыли путь к апрельской победе. Посещение Верховным главнокомандующим именно этого вида войск является показателем уважения к офицерам и солдатам, ставшим шехидами за освобождение наших земель", - отметил Гулиев.

Эксперт сказал, что сегодня в воинских частях, которые относятся как к силам особого назначения, так и другим видам войск, продолжаются строительные работы, создаются самые благоприятные условия для проведения соответствующих учений.

"Конечно, все это расценивается как наглядный показатель ускоренного развития армии. Президент Ильхам Алиев также в этой связи отметил, что знакомство с воинской частью оставило у него очень приятное впечатление. С уверенностью можно сказать, что наши Вооруженные силы находятся в числе самых сильных армий в мире. Наши офицеры и военные принимали участие в ряде антитеррористических операций, в том числе в крупных военных учениях, проводимых по стандартам НАТО, а также в международных учениях, конкурсах и доказали, что обладают самой высокой военной подготовкой, потенциалом. Эта реальность вызывает у нас чувство гордости", - добавил Гулиев.

Эксперт сказал, что осуществляемые Президентом Ильхамом Алиевым многовекторные реформы также охватывают семьи офицеров и солдат, ставших шехидами во время Карабахской войны и апрельских боев, а также непосредственных участников этих событий.

"Президент Азербайджана также затронул этот вопрос и сказал, что государство не жалело сил на лечение, реабилитацию получивших ранения военнослужащих, и, к счастью, все раненые военнослужащие вернулись к нормальной жизни. Для их лечения, реабилитации, возвращения к активной жизни проделана вся необходимая работа. В то же время, решаются бытовые, социальные проблемы военных, им выдаются новые квартиры, и этот процесс продолжается", - отметил руководитель медиа-группы.

Эксперт напомнил, что Президент Ильхам Алиев в своем выступлении коснулся представителей власти тандема партий "Народный фронт Азербайджана" и "Мусават", и сказал, что именно неудовлетворительная деятельность этого политического тандема привела к захвату армянскими войсками территорий Азербайджана.

"Однако благодаря великому лидеру Гейдару Алиеву азербайджанский народ спасся от более тяжких последствий этой ситуации. Благодаря решительности, воле Общенационального лидера были осуществлены успешные операции в Карабахе, от армянской оккупации освобождены Горадиз и другие населенные пункты. Я бы сказал, что апрельская победа 2016 года и достигнутая после этого победа в Нахчыване, в целом, стали победным шагом к освобождению Карабаха. Сегодня азербайджанский народ полагается на своего Верховного главнокомандующего, на свою армию, демонстрирует готовность к тому, чтобы в любой момент начать борьбу для освобождения наших земель", - добавил эксперт.

Политический эксперт сказал, что международное сообщество, авторитетные организации также признают, что земли Нагорного Карабаха были оккупированы Арменией, и принимают соответствующие резолюции, заявления.

"Не случайно, что глава государства в своем выступлении, говоря по этому поводу, напомнил, что все авторитетные международные организации приняли соответствующие постановления и резолюции. Поэтому государство и народ Азербайджана знают, что право на их стороне, и демонстрируют свою постоянную готовность для освобождения наших оккупированных земель. Даже попытки руководства Армении поменять в той или иной степени формат переговоров не дали какого-либо результата и не дадут в дальнейшем. Потому что однозначная и решительная позиция Президента Ильхама Алиева окончательно пресекла эти попытки. Во время последней Венской встречи мы также стали свидетелями этой решительности", - отметил Гулиев.