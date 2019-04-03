Согласно указу, реформы, осуществляемые во всех сферах для обеспечения постоянного прогресса Азербайджана, делают необходимым начало нового этапа в развитии судебно-правовой системы и углубление реформ в этой сфере.

В целях ускорения процесса формирования правосудия с высоким авторитетом в обществе, отвечающего требованиям современного периода, необходимо еще больше расширить возможности обращения в суд, повысить прозрачность в деятельности судов, повысить эффективность судебного производства, обеспечить полное и своевременное исполнение решений суда, силы меры, принимаемой для устранения других негативных случаев.

В то же время для обеспечения эффективной деятельности механизма правосудия необходимо еще больше улучшить социальную защиту аппарата судей и суда, продолжать работу по обновлению современной инфраструктуры, всесторонне использовать преимущества применения современных информационных технологий в судопроизводстве, решить другие важные вопросы.

С полным текстом указа можно ознакомиться, пройдя по ссылке.