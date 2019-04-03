В Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана приступило к работе заседание совместной рабочей группы по правам человека.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, заседание объявил открытым председатель парламентского комитета по международным связям и межпарламентским отношениям Самед Сеидов.

Председатель парламентского комитета дал краткую информацию о вопросах, которые будут обсуждаться на заседании и затем заседание продолжится в закрытом режиме.

Отметим, что в заседании принимают участие помощник Президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам - заведующий отделом Фуад Алескеров, постоянный представитель Европейского суда по правам человека в Азербайджане, заведующий сектором по вопросам защиты прав человека отдела по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Администрации Президента Азербайджана, заведующий сектором по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Администрации Президента, заместитель министра внутренних дел, начальник Главного организационно-инспекционного управления Фазиль Гулиев, начальник управления по защите государственного обвинения Генпрокуратуры Ильгар Джафаров, заместитель начальника управления по правам человека и связям с общественностью минюста Айнур Сабитова, руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов, председатель парламентского комитета по правовой политике по государственному строительству Али Гусейнли и другие.