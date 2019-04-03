Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту Родильного Дома № 2 министерства здравоохранения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, в целях капитального ремонта Родильного Дома № 2, находящегося при подчинении Главного управления здравоохранения города Баку министерства здравоохранения, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, министерству здравоохранения первоначально будет выделено два миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме.