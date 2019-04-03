Президент Ильхам Алиев выделил средства на ремонт роддома минздрава
3 апреля 2019 18:50 198
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту Родильного Дома № 2 министерства здравоохранения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, в целях капитального ремонта Родильного Дома № 2, находящегося при подчинении Главного управления здравоохранения города Баку министерства здравоохранения, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, министерству здравоохранения первоначально будет выделено два миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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