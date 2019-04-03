В Азербайджане число судей увеличат на 200 человек.

Об этом говорится в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе об углублении реформ в судебно-правовой системе, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, в целях оптимизации деятельности судов, повышения качества правосудия и сокращения сроков рассмотрения дел в судах, общее число судей, входящих в судебную систему Азербайджана увеличится на 200 человек.

Верховному суду в целях обеспечения стабильности подхода к решению правовых вопросов в судах поручено принять серьезные меры для формирования единой судебной практики; в целях повышения качества правосудия усилить работу в сфере изучения и обобщения судебной практики; в течение двух месяцев подготовить предложения о создании соответствующего механизма для устранения недостатков, носящих системный характер, которые были обнаружены в результате обобщения судебной практики, и представить Президенту Азербайджана.