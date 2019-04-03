Апрельские бои еще раз продемонстрировали патриотизм, солидарность и непоколебимую волю азербайджанского народа.

Об этом говорится в обращении Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, зачитанном на встрече с военными, обеспеченными высокотехнологичными протезами со стороны Фонда Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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