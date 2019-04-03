Верховный главнокомандующий, Первый вице-президент Азербайджана, государство и народ страны будут рядом с нашими семьями.

Об этом в среду во время встречи Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой с военнослужащими, обеспеченными высокотехнологичными протезами со стороны Фонда Гейдара Алиева, сказал полковник-лейтенант Эльдяниз Садыгов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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