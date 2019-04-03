Несмотря на то, что мы лишились ног, зрения, мы держимся гордо и непреклонно - раненый при апрельских боях солдат - ФОТО
3 апреля 2019 20:37 167
Несмотря на то, что мы лишились ног, глаз, мы держимся гордо и величественно, потому что мы берем силу от родной земли.
Об этом в среду во время встречи Первого вице-президента Мехрибан Алиевой с военнослужащими, обеспеченными высокотехнологичными протезами со стороны Фонда Гейдара Алиева, сказал старший лейтенант Намиг Алиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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