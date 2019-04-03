В Центре Ататюрка в Баку пятого апреля в 11:00 состоится церемония презентации книги доктора политических наук, члена Политического совета партии "Ени Азербайджан" Вагифа Абдуллаева "Гейдар Алиев - вершина нашей национально-политической элиты".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в книге освещается история формирования национальной элиты Азербайджана, а также с социально-политологического ракурса освещаются исключительные заслуги Гейдара Алиева в этом процессе за последние 40 лет.

В книге, которая состоит из шести разделов, уделяется большое внимание важным изменениям в общественно-политической жизни страны с приходом в советское время к руководству Азербайджаном великого лидера Гейдара Алиева, особенностям формирования современной политической элиты в Азербайджане, главной категории в политических взглядах Гейдара Алиева - национальному самосознанию, фактору национально-исторического самосознания в мировоззрении политической элиты, грандиозным успехам, достигнутым политическим наследником великого лидера - Ильхамом Алиевым в его период президентства, деятельности Первой леди Мехрибан Алиевой в национально-политической элите страны.

В мероприятии примут участие члены партии "Ени Азербайджан", депутаты Милли Меджлиса (парламента), известные лица, действующие в общественно-политической сфере, в области науки и культуры.