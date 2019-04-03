Во время встречи с военнослужащими Президент Ильхам Алиев коснулся очень важных моментов, которые вдохновили азербайджанских военнослужащих, сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Мамедов, комментируя речь Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева во время встречи с военнослужащими N-ской воинской части сил спецназа министерства обороны, передает Day.Az.

Мамедов отметил, что затронув в ходе встречи тему апрельских боев, Президент Ильхам Алиев заявил, что успехи, достигнутые в этих боях, доказали, кто контролирует ситуацию: "Апрельские бои показали преимущество азербайджанской армии, единство армии и народа, доказали, что ВС Азербайджана обладают высокой боеспособностью. В то же время эти бои стали поворотной точкой в истории Карабахской войны".

Депутат подчеркнул, что апрельская победа оказала сильное воздействие на общественное мнение, как в Азербайджане, так и в Армении: "Если во время апрельских боев в Азербайджане ощущался высокий дух патриотизма, то в Армении мирились с поражением. Считаю, что апрельские бои положили начало успешных боев за освобождение оккупированных азербайджанских земель".

Мамедов также напомнил и о том, что после апрельских боев 2016 года азербайджанская армия провела успешную операцию в Гюннуте в Нахчыванской АР: "Азербайджанская армия заняла стратегические высоты и сегодня контролирует очень важные территории. Успехи Азербайджана будут расти, они поведут нас к большой победе, к большому возвращению. Потому что сегодня Азербайджан обладает сильной армией, которая в любой момент способна освободить наши земли от армянской оккупации".