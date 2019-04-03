Первый вице-президент Мехрибан Алиева: В каждом селе, каждом городе Карабаха будет развеваться азербайджанский флаг
3 апреля 2019 21:22 433
В каждом селе, каждом городе Карабаха будет развеваться азербайджанский флаг.
Об этом, в частности, сказала Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева на встрече с военными, обеспеченными высокотехнологичными протезами, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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