В каждом селе, каждом городе Карабаха будет развеваться азербайджанский флаг.

Об этом, в частности, сказала Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева на встрече с военными, обеспеченными высокотехнологичными протезами, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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