Апрельские бои стали серьезной поворотной точкой не только в истории последней Карабахской войны, но и всего периода оккупации Арменией азербайджанских земель, то есть, с 1918 года и по сегодняшний день.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в среду сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

Депутат подчеркнул, что апрельские бои - начало новых побед Азербайджана, которые являются не только военным, но и серьезным морально-психологическим и политическим вопросом: "Но этим вопрос не ограничивается. Известно, что у армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта есть и международные стороны. В этом конфликте участвует не только захватническая Армения, но и центры некоторых сил, которые поддерживают ее, скрыто или напрямую покровительствуют ей. После апрельских боев они тоже получили необходимый месседж, еще раз поняв, что попытки сохранения статус-кво не сулит хороших перспектив с точки зрения решения этой проблемы. Я бы даже сказал, что некоторые из этих центров поняли, что если оккупация будет продолжена, и конфликт не решится, то в один день Азербайджан сам решит проблему, не нуждаясь ни в Минской группе ОБСЕ, ни в ее сопредседателях. Думаю, что эти результаты стали возможны после победы азербайджанской армии в апрельских боях 2016 года".

Бабаоглу подчеркнул, что апрельские бои, как важные тактические бои, всего через два года заложили основу новой победы в Гюннуте: "Азербайджанская армия вернула земли в Нахчыванской АР, которые с начала 90-х годов контролировались Арменией, укрепилась на стратегических высотах, и взяла под свой контроль стратегическую дорогу Ереван-Кафан. Армяне прекрасно знают, что такие победные шаги могут повториться, и продолжаться до полного освобождения азербайджанских земель".

Депутат добавил, что апрельские бои заложили основу еще одной реальности - начала "Большого возвращения": "Поэтому считаю, что апрельские бои, создав новый этап в решении проблемы, продемонстрировали всем невозможность легитимности существующего статус-кво".