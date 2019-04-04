Кабинет министров утвердил генеральные планы по развитию ряда городов Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, решения об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно решениям, утверждены генеральные планы по развитию городов Гейгель в период до 2033 года, Масаллы до 2034 года, Шамкир, Хачмаз, Сальян до 2035 года и Товуз до 2036 года.