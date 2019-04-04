Кабмин утвердил генпланы развития 6 городов Азербайджана
4 апреля 2019 08:08 314
Кабинет министров утвердил генеральные планы по развитию ряда городов Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, решения об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.
Согласно решениям, утверждены генеральные планы по развитию городов Гейгель в период до 2033 года, Масаллы до 2034 года, Шамкир, Хачмаз, Сальян до 2035 года и Товуз до 2036 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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