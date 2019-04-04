Трудно сказать, по какому принципу выбираются депутаты армянского парламента, но в неадекватности им не откажешь.

Как пишут армянские СМИ, депутат от фракции "Мой шаг" Сергей Мовсисян, рассуждая о праздновании Дня гражданина 23 апреля, не исключил возможность в дальнейшем переименования столицы.

"Не исключено, ничего не исключено", - сказал Мовсисян в ответ на вопрос о возможном переименовании армянской столицы по казахстанскому примеру в беседе с корреспондентом газеты "Грапарак".

Напомним, что столица Казахстана была переименована решением парламента страны от 20 марта и отныне будет называться не Астана, а Нур-Султан.

Переименование столицы Казахстана имеет обоснования. В частности, город фактически создан первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. А чем может быть обосновано переименование Еревана?

В начале прошлого века он уже был переименован с исторического Иреван на Ереван, чтобы скрыть тюркское происхождение города. Видимо, несмотря на это, схожесть названия продолжает резать слух армянским националистам, если депутат от правящей силы вообще допустил подобную мысль. Название - это все, что новые хозяева этого некогда азербайджанского города оставили от прежнего Иревана.

Впрочем чего ждать от Сергея Минасяна, до избрания в парламент бывшего менеджером популярного в Аштараке ночного стрип-клуба.

Султан Керим