Президент Ильхам Алиев принял министра промышленности и торговли России - ФОТО
4 апреля 2019 11:30 1 482
4 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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